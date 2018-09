Furtwangen Ein starker Jahrgang

Begrüßt wurden die neuen Schüler und die zahlreichen Angehörigen dabei von den Schülern der sechsten Klasse mit einem Begrüßungslied und übergaben jeden der neuen Mitschüler ein Begrüßungsgeschenk. Von der Schule selbst bekamen die neuen Schüler einen Sportbeutel mit dem neuen Logo der Schule.

Zum Abschluss der eigentlichen Feier ging es dann für die neuen Schüler zuerst einmal mit der neuen Klassenlehrerin Julia Elz ins Klassenzimmer. Auch die Außenklasse der Bregtalschule mit ihrer Klassenlehrerin Birgit Vogt war hier mit dabei. Rektor Frank Wallner hatte dann für die Eltern noch einige wichtige Informationen, bevor man sich dann gemütlich bei Kaffee und Kuchen noch etwas austauschen konnte. Der Freundeskreis der Schule hatte in bewährter Form hier für eine gemütliche Kaffeestube gesorgt. Aber es gab noch weitere neue Schüler an der Werkrealschule. Denn in die zehnte Klasse der Werkrealschule, die dann zum mittleren Bildungsabschluss führt, kamen noch drei Schüler aus Unterkirnach und zwei aus Vöhrenbach dazu. Zusammen mit den Schülern der Furtwanger Werkrealschule, die sich entschieden hatten, weiterzumachen, hat die zehnte Klasse nun 18 Schüler. Sowohl die fünfte Klasse wie auch die zehnte Klasse sind damit sehr gut besetzt.