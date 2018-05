Furtwangen Ein Sommerfest mitten im Frühling

Sehr gut besetzt war das Festzelt dann am Abend, als die Partyband "Hautnah" für die Unterhaltung sorgte. Stimmungsmusik und klassische Blasmusik standen auf dem Programm, aber genauso auch Rock oder Heavy Metal. So war an diesem Abend für jeden etwas geboten. Entsprechend waren auch alle Altersgruppen vertreten, und die Stimmung war hervorragend.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Blasmusik. Die Musikvereine aus Schonach und Buchenberg sowie die Trachtenkapelle Nußbach sorgten den ganzen Tag über bis in die Abendstunden für Unterhaltung. Hier machte sich bezahlt, dass mit dem neuen Fest-Termin im Frühjahr wesentlich mehr Musikvereine zum Gegenbesuch in den Katzensteig kommen können. Beim Termin in den Sommerferien war dies für viele Vereine nicht möglich.