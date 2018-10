Furtwangen Ein Plädoyer für Mut und Innovationskraft

Furtwangen/Frankfurt. Der Bundesinnungsverband des Elektrohandwerks ZVEH (Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke) hat Siedle mit dem E-Marken-Industriepreis 2018 prämiert. Mit der Auszeichnung würdigt das Handwerk innovative Unterstützung aus der Industrie. Firmenchefin Gabriele Siedle nahm den Preis im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Frankfurt entgegen. In ihrer Dankesrede ging sie auf Herausforderungen der Zeit ein. Digitalisierung, Globalisierung und der Preisdruck im Baubereich seien drei dieser Herausforderungen, so die Unternehmerin: "Das Handwerk und mittelständische Industriebetriebe wie Siedle sind stark, weil wir über viel Kompetenz und Erfahrung verfügen und gut zusammenarbeiten. Wir können aus den gegenwärtigen Umbrüchen gestärkt hervorgehen, wenn wir mutig sind, gemeinsam handeln und uns auf unsere Innovationskraft besinnen."