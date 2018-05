Furtwangen Ein Moped und zwei Unterhosen "aufgespürt"

Gütenbach. Beim jährlichen Umwelttag die Gemeinde wurde kürzlich geputzt. Rund 25 kleine und knapp zehn große Helfer waren in und rund um Gütenbach zum Frühjahrsputz unterwegs. "Highlights" der Ausbeute waren ein rostiges Moped, welches am Karrenweg unterhalb der Kläranlage gefunden wurde, und zwei Unterhosen, die ein Reinigungstrupp in Richtung Sportplatz aufspürte.