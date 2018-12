Furtwangen Ein Gerät, das hoffentlich nie jemand braucht

Unterstützt durch die Bürgerstiftung werden Aktionen wie die Kinderuni, das Sommerferienprogramm der Stadt oder die Anschaffung von Defibrillatoren für Neukirch und Linach. Dazu kommen Hilfen für Familien in aktuellen Notlagen. Denn so Vorstandsvorsitzender Fritz Funke, auch in der reichen Stadt Furtwangen gebe es Armut. Solche persönlichen Hilfen würden nicht in die Öffentlichkeit getragen, anders als die Unterstützung von Aktionen und Anschaffungen für die Allgemeinheit. In diesem Jahr war die Bürgerstiftung in dieser Form bereits 15 Mal aktiv und konnte für die Stadt und die Bürger 8000 Euro ausgeben, wobei der Neukircher Defibrillator die größte Anschaffung war. Es gibt zwei finanzielle Standbeine der Bürgerstiftung. Es wird versucht, das Stiftungskapital, aktuell bereits mehr als 100 000 Euro, zu erhöhen. Dieses Kapital darf nicht angegriffen werden, sondern hier dienen nur die Erträge zur Finanzierung der Aktivitäten der Bürgerstiftung. Bei der aktuellen Zinslage ist dies natürlich nicht gerade viel. Das zweite Standbein sind Spenden, denn diese Gelder können sofort und im vollen Umfang ausgegeben werden. Dazu gehört beispielsweise die jährliche Tombola mit Unterstützung der Furtwanger Betriebe. Mit diesen Geldern kann sofort geholfen werden. Zur Erhöhung des Stiftungskapitals läuft aktuell die große Aktion "1000 x 100", bei der 1000 Bürger animiert werden sollen, jeweils 100 Euro für das Stiftungskapital zu spenden. Am Ende wären dies dann 100 000 Euro, womit das aktuelle Stiftungskapital fast verdoppelt werden könnte. Mehr als 180 Bürger haben bereits mitgemacht. Unter allen, die noch bis Weihnachten 100 Euro zustiften, werden am 24. Dezember drei Dresdner Christstollen verlost. Zustiftungen und Spenden können von der Steuer abgesetzt werden. Informationen unter www.buergerstiftung-furtwangen.de.