Furtwangen Ein Film, der unter die Haut geht

Furtwangen. Das Guckloch-Kino zeigt am Donnerstag, 22. November, 20 Uhr den Film "Transit". Die deutschen Truppen stehen vor Paris. Georg, deutscher Flüchtling, entkommt im letzten Moment nach Marseille. Im Gepäck hat er die Hinterlassenschaft des Schriftstellers Weidel, der sich das Leben genommen hat: Ein Manuskript, Briefe, die Zusicherung eines Visums durch die mexikanische Botschaft. In Marseille darf nur bleiben, wer beweisen kann, dass er gehen wird. Georg erinnert sich der Papiere Weidels und nimmt dessen Identität an. Alles verändert sich, als Georg die geheimnisvolle Marie trifft und sich in sie verliebt.