Furtwangen Ein erster Impuls zur Zusammenarbeit

Zunächst wurde eine Führung im Haus angeboten. "Ihr Museum ist wirklich beeindruckend", so die Einschätzung von Martin Rosenfelder vom Verein für Heimatgeschichte St. Georgen stellvertretend für die anderen Gäste. Bei der Vorstellung der einzelnen Vereine und beim folgenden Erfahrungsaustausch wurde bald klar, dass die Themen, die die Vereine und ihre Vorstandschaft beschäftigen, sich bei aller Verschiedenheit der jeweiligen Aktivitäten in vielen Bereichen decken.

Gerhard Buchmann hatte als einen entscheidenden Punkt für eine auch in Zukunft erfolgreiche Vereinsarbeit beispielsweise die Notwendigkeit angeführt, gerade jüngere Menschen für die Geschichte ihrer näheren Umgebung zu begeistern. Hier sei man in Furtwangen im Rahmen des Projekts "Naturparkschule" auf einem guten Weg. Für die Kinder, die das Museum einen ganzen Vormittag lang besuchen, wird Heimatgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes "begreifbar". "Viele Kinder kommen danach mit ihren Eltern nochmal als Besucher", so das positive Fazit von Museumsleiterin Elke Schön. Was auch die anderen Vereine umtreibt, ist das nachlassende Interesse am Ehrenamt. Ein Weg zur Verbesserung könnte sein, so die übereinstimmende Meinung, die Zusammenarbeit untereinander zu intensivieren, vielleicht sogar ein regelmäßiges Treffen von Vereinsverantwortlichen zu etablieren. Man könnte auch Referenten von Vorträgen "ausleihen", lautete ein konkreter Vorschlag zur Kooperation.

Der erste Schritt dazu wurde an diesem Abend mit dem Austausch von Kontaktdaten getan. Auch die Finanzierung ihrer Arbeit ist für viele Vereine ein Kraftakt, haben doch viele Geschichtsvereine ebenso wie die Furtwanger Immobilien, die es zu unterhalten gilt. Entscheidend ist auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit, so die Einschätzung von Andreas Braun, Bürgermeister der Gemeinde Unterkirnach und gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des dortigen Vereins.