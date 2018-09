Furtwangen Ein eigener Wechselblinker entsteht

Aber so schnell ging es nicht, denn die einzelnen Arbeiten erforderten viel Zeit, Konzentration und Präzision und nötig wurde letztlich eine Prüfung, um Fehler zu suchen, denn es kann durchaus sein, dass eine kalte Lötstelle keinen Strom leitet, wie der Technische Lehrer Jürgen Kraft erläuterte.

Nachdem alle das Gerät hergestellt hatten war schon Mittagszeit, wo es leckere Grillwürste zur Stärkung gab.

Bevor es an die Herstellung eines "Blumentopfwächters" ging, konnte in Dreiergruppen die Funkstation bewundert werden. Der Furtwanger Verein hat jede Menge erforderliche Geräte. Momentan ist man noch in der Umbauphase und will alles topfit auf den neuesten Stand bringen. Beim UKW werden 2-Meter oder 70-Zentimeter-Bereiche genutzt. Und die Kurzwelle ermöglicht weltweiten Funkbetrieb.

Manche Mitglieder des DARC haben sich auf die Morse-Telegrafie verlegt. Nützlich sind die Funk-Relaisstationen auf Feldberg, Stöcklewald und Kesselberg. Über digitale Betriebseinrichtungen können per Funk Nachrichten versandt oder empfangen werden. In Notfällen kann dies auch sinnvolle Hilfe sein, wenn das Internet ausfällt. Auch ein Notkoffer mit Funkgerät und Steuerung steht zur Verfügung.

Der Arbeitskreis für Amateurfunk und Telekommunikation bietet an Schulen Aus-und Fortbildung. Für die Funker sind die sonntäglichen Rundsprüche im südlichen Baden interessant. Tabu sind Themen über Politik und Religion sowie kommerzielle Werbung.