Furtwangen Ein Duo erfüllt den Trompetentraum

Ein traditioneller Termin in der Vorweihnachtszeit ist das Wunschkonzert des Musikvereins Katzensteig im Gasthaus Löwen. Auch in diesem Jahr waren zahlreiche Blasmusik-Freunde der Einladung gefolgt.

Furtwangen-Schönenbach. Allerdings blieben auch ein paar Plätze leer, möglicherweise aufgrund anderer Veranstaltungen sowie der widrigen Wetterumstände. Der guten Laune der Musiker tat dies aber keinen Abbruch. "Wir spielen für ein auserlesenes Publikum", meinte die Vorsitzende Martina Spath humorvoll im Gespräch. Unter der Leitung ihrer Dirigentin Monika Mai hatten sich die Musiker lange auf dieses Konzert vorbereitet. Ansprechende und viele beliebte Stücke standen auf dem Programm des sogenannten Wunschkonzertes. Jeder Blasmusikfreund gibt anstelle des Eintrittspreises für eines oder mehrere Stücke einen Wunsch, verbunden mit einem festgelegten finanziellen Betrag, ab. Viele Freunde der Katzensteiger Kapelle können so den Verein auch unterstützen, selbst wenn sie nicht zum Konzert kommen können. An den Wunschzahlen für die Stücke lässt sich ablesen, was die Gäste hören wollen.

Ein Evergreen ist die "Ode an die Freude" von Beethoven, auch bekannt als Europa-Hymne. Dieses bekannte Stück wurde allerdings nur 17 Mal gewünscht und lag damit ziemlich am Ende der Wunschliste. Doch es gefiel dennoch, wie der Applaus zeigte. Das schwungvolle Spiel der Katzensteiger Musiker kam gut an. Dabei war der Bogen weit gespannt: Ein Tanz der Hobbits war ebenso zu hören wie eine musikalische Schilderung des Lebens an der irischen Küste. Selbstverständlich gehören auch Polkas zum Programm, etwa der "Pusztazauber" und "Das launische Mädchen". Besonders gut kommen die Auftritte von Solisten an: Schon die Ballade für Tenorsaxophon mit Joanna Kupczyk-Merz begeisterte. Gewinner in der Wunsch-Tabelle mit 82 Wünschen war der Egerländer Trompetentraum mit Harald Schilling und Annika Burgbacher als Duo. Der Beifall für die beiden Solisten bewies, wie gut das Stück ankam. Auf den zweiten Rang kam im Übrigen mit 76 Wünschen das bekannte Halleluja von Leonard Cohen, und den dritten Platz belegte das Finale des Konzertes, die "Blasmusikgrüße" von Matthias Gronert.