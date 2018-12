Furtwangen Ein dreistimmiger Eisbär und Happy Birthday für Opa Norbert

Furtwangen-Linach. Ein buntes Programm zeigte die Jugend des Harmonikavereins Linach beim Vorspielnachmittag, vorgetragen von den Auszubildenden am Akkordeon, dem Jugendorchester und der Rhythmikgruppe. Auch der Nikolaus war zugegen und zollte den jungen Spielern, Sängern und Tänzern viel Lob. Simon Dorer eröffnete die Reigen der Auszubildenden. Auswendig spielte er "Lustig ist das Zigeunerleben" und "Buffalo tanzt". Weitere weihnachtliche und auch volkstümliche Lieder boten Jule und Linus Dorer, Eva und Pia Löhle, Marcel Kaltenbach und Diana Horn. Dreistimming spielten Kerstin Fleig, Linus Dorer und Pia Löhle den "Eisbär".

Zur großen Überraschung ihres Opas Norbert Hock stimmten Jonas, Leonie, Linus und Jule Dorer "Happy Birthday" an, da dieser just an diesem Sonntag Geburtstag hatte. Das Jugendorchester unter der Leitung von Oliver Albrecht spielte weitere Stücke. So die "Sportschau-Intonation", eine Etüde von Chopin, "Over the Rainbow" und die Schwarzwaldmarie. Erstmals mit dabei war am Schlagzeug Pascal Eschle. Rund ging es dann auf der Bühne. Zuerst waren die Kindergartenkinder dran. Beim Zappellied mussten sie hier um einen Stuhl Luis Straub folgen. Dann schaukelten sie mit dem Fischerboot übers Wasser und alle mussten mitschunkeln. Und mit Schaffner Fabian Straub ging es auf eine Eisenbahnfahrt. Bei diesen drei Liedern sangen die Mütter mit Jule Dorer und Eva Löhle am Mikrofon.

Bei den größeren Kindern sangen Pia Löhle und Linus Dorer "Frohe Weihnachtsfahrt" und "Wisst ihr was die Fische am Weihnachtsabend machen". Hier stellten die Kinder die Tiere mit verschiedenen Schlaginstrumenten vor. Zum Schluss spielten sie die Geschichte von "Leo Spekulatius". Musikalisch begleitet wurde die Rhythmikgruppe von Gerhard Dotter am Kontrabass, Barbara Dotter an der Gitarre und Katrin Trenkle an der Querflöte.