Furtwangen Eigenheimer zählen Vorteile auf

Der Dank von Gerhard Biesemann galt seinen Vorstandsmitgliedern und besonders Gerätewart Dieter Kammerer, der beispielsweise beim Ausfall des vereinseigenen Vertikutierers innerhalb kürzester Zeit für Ersatz gesorgt hatte. In seinem Grußwort im Namen des Kreisverbandes beglückwünschte der ehemalige Bezirksvorsitzende Ernst Granzow unter anderem Gerhard Biesemann, der inzwischen seit 20 Jahren die Eigenheimer in Neukirch führt. Gleichzeitig regte an, dass man, auch um neue Mitglieder-Familien zu gewinnen, Veranstaltungen für Familien mit Kinder anbieten sollte. Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Kern machte deutlich, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement den Vereinen ist. Da er selbst Mitglied bei den Eigenheimern in Furtwangen sei, wisse er die Arbeit dieser Vereine und die Vorteile der Mitgliedschaft sehr zu schätzen. Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Gerhard Biesemann, Schriftführerin Carmen Dorer, Internetbeauftragter Bernd Dorer und die Beisitzer Konrad Hoch und Klaus Kimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Ingrid Fengler, Gerhard Biesemann, Franz Weis, Bernhard Braun und Klaus Waldvogel.