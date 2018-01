Furtwangen Eigenes Werk erklingt als Auftakt

In Freiburg studierte Holzmann Deutsch und Musik für das Lehramt und leitete in den folgenden Jahren zahlreiche Kapellen im Freiburger Umland. In den vergangenen 20 Jahre war er Leiter der Realschule Denzlingen. Im Interview mit Moderatorin Stefanie Weiß erinnerte er sich an einige Anekdoten aus seiner Furtwanger Zeit.