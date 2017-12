Furtwangen Eifrigste Wanderer werden geehrt

Es begann am 11. Februar mit der Bezirkswinterwanderung. Dann erstreckte sich der Bericht über 20 Aktivitäten das Jahr hindurch bis zur letzten Wanderung am 29. Oktober. Es waren insgesamt 208 Teilnehmer, die 212 Kilometer in Angriff nahmen. Die Höhepunkte des Jahresprogramms waren der Jahresausflug ins Dachsteingebiet und die Herbstfahrt auf dem Schweizer Witzweg.

Anschließend wurden die fleißigsten Wanderer gewürdigt. Geehrt wurden Albert Kammerer, Sabine Rombach, Siegmar Herlemann, Werner Müller, Georg Kosakiewicz und Thea Kopp.

Zum Ende der Veranstaltung gab Dieter Kammerer noch einen kurzen Ausblick auf den nächsten Jahresausflug ins Erzgebirge. Dieser findet wieder an Christi Himmelfahrt bis zum folgenden Sonntag statt.