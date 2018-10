Furtwangen Ehemaliger Bundesligaschiedsrichter spricht

Furtwangen. Eine Neuauflage erlebt der Wirtschaftsabend in Furtwangen am Donnerstag, 15. November. Die Stadt Furtwangen und die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg laden alle Unternehmen aus Industrie, Gastronomie, Handel, Gewerbe und Handwerk in und um Furtwangen zu einem Abend des kommunikativen Zusammenkommens und informativen Austauschs ein. Gastredner wird der erfahrene Schiedsrichterausbilder und ehemalige Bundesligaschiedsrichter Lutz Wagner sein. Zum Thema "Regeln und ungeschriebene Gesetze" überträgt er Beispiele aus dem Profisport in die Wirtschaft und erklärt, wie wichtig das Einhalten ungeschriebener Gesetze und Regeln auch im Unternehmen ist.