Furtwangen Edle Schmuckstücke neben abstrakten Bildern

Furtwangen. Exklusive Schmuckstücke und abstrakte Bilder stellen Regina Rieber und Gabriele Herb in der Vorweihnachtszeit aus. Dieses Mal findet die Schau in der Bismarckstraße 3 statt.

"Wir sind Ausstellungsnomaden", lacht Regina Rieber und zählt auf, in welchen gerade leer stehenden Läden die Ausstellung in den vergangenen fünf Jahren stattfand. Die Furtwanger Schmuckdesignerin präsentiert jedes Jahr etwas Neues, dieses Mal sind es Broschen ganz in schwarz. Die Ebenholz-Oberfläche hat die Künstlerin strukturiert, so dass sie je nach Lichteinfall immer wieder anders aussieht. Steine, Blattgold oder Silber geben dem Schmuck ein besonderes Flair. "Unaufdringlich, aber doch sehr präsent", charakterisiert Regina Rieber die Broschen. Auch andere Schmuckstücke von Regina Rieber sind so entworfen, dass Funktion und Design passen, dass man den Schmuck selbst im Alltag gut tragen kann, ihn nicht nur zu festlichen Anlässen ausführt. Ihre individuellen Entwürfe heben sich deutlich von der Industrieware ab.

Auch Gabriele Herb liegt an der individuellen Gestaltung ihrer abstrakten Bilder. Die meisten Bilder dieser Ausstellung entstanden in diesem Jahr. Die Künstlerin experimentiert mit den unterschiedlichsten Materialien, baut auch Blech, Sand oder Stoffe in ihre Bilder ein, schichtet Farben übereinander. Geometrische Formen, Quadrate oder Rechtecke, bestimmen die Bildkomposition. Zur Besichtigung der Ausstellung laden die beiden Künstlerinnen ein ab Freitag, 14. Dezember von 16 bis 20 Uhr, am Samstag, 15. Dezember von 11 bis 19 Uhr, in der folgenden Woche täglich von 11 bis 19 Uhr. Am Heiligen Abend ist von 11 bis 13 Uhr geöffnet, vom 27. bis 29. Dezember von 11 bis 19 Uhr.