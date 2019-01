Im November vergangenen Jahres wurde im Gasthaus Löwen in Tennenbronn 35 Jahre Edelweiß Echo gefeiert. Die Musikgruppe der Familie Haas aus Hardt spielte an diesem Abend kostenlos, bat aber um eine Spende für die Nachsorgeklinik Katharinenhöhe in Schönwald. Nun übergaben die Musiker einen stolzen Betrag an Stephan Maier von der Katharinenhöhe. Im Bild (von links) Manuela Fleig mit Kindern Alfred Haas, Stephan Maier sowie Uschi und Ronny Haas. Foto: Edelweiß-Eche