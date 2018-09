Furtwangen E-Biker radeln mit Bürgermeister

Die Strecke führte über das Hohtal und den Schweizersgrund über Neukirch und das Wolfsloch hinauf zur Kalten Herberge. Dort wurde die B 500 gekreuzt, und weiter ging es über die Widiwanderhöhe in Richtung Hochberg und zum Rotenkreuz. Beim Friedwald bog die Gruppe in die Lange Allee.

Mit rund zehn Kilometern macht dieser Forstweg seinem Namen alle Ehre. Im Strandcafé am Kirnbergsee in Unterbränd machte die Gruppe eine Pause, bevor es über Mistelbrunn in Richtung Krumpendobel und Krumpenhof ging. Auf dem Bregtalweg radelte die Gruppe wieder entlang der Breg und erreichte nachmittags wieder den Ausgangsort Furtwangen.