Furtwangen "DSV on Tour" macht Kindern Lust auf Wintersport

Furtwangen. Überall und in allen möglichen Vereinen herrscht Nachwuchsmangel. Davon ist auch die Skizunft Brend nicht verschont – doch sie bemüht sich um den Nachwuchs.

Jetzt boten die Mitglieder ein Langlauf-Training unter der Leitung von ausgebildeten DSV-Trainern an.

Das Projekt "Schule und Verein", bei dem das DSV-Infomobil vor Ort ist, verfolgt das Ziel, in Zusammenarbeit mit den Schulen möglichst viele Kinder für den Skisport, in diesem Fall den Nordischen, zu begeistern. Dazu ist das Infomobil in ganz Deutschland unterwegs und schickt bestens ausgebildete und lizenzierte Trainer des Deutschen Ski-Verbandes zu den interessierten Vereinen.