Furtwangen Dramatik kommt bei Vortrag auf

Furtwangen-Neukirch. Eine Autoren-Lesung war ein Novum im Neukircher Rössle-Keller, zu dem Ortsvorsteher Rainer Jung auch auswärtige Gäste willkommen heißen konnte. Er verwies auf die "Goldenen Zwanziger Jahre", die wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch nicht mit unserer Zeit zu vergleichen seien.

Just in den jener Zeit spielt der neue Roman der Furtwangerin Helga Harter. Zusammen mit Tochter Sara stellte sie die "Hausierer-Sophie" vor. Es wurde ein unterhaltsamer, kurzweiliger Abend, der einen Bezug zu den handelnden Personen, den sozialen Zuständen, persönlichen Beziehungen, der Stellung der Frau, aktuellen Situationen und zu der Autorin herstellte. Mit bäuerlichem Outfit zogen Helga und Sara Harter in den Saal ein, um an einem mit alten Fotos und Büchern ausgestatteten Tisch Platz zu nehmen. Spontan wurde in den Roman-Text eingestiegen.

Mit Sophie und ihrem hausierenden Mann wird die Szene eröffnet. Vor dem geistigen Auge tun sich Schwarzwaldlandschaft, karges Leben, Kampf um nötiges Geld, Berichte aus Politik, Neuigkeiten aus der weiten Welt und ein heimeliges Zuhause auf. Dramatik kam mit lebendiger Rhetorik durch die beiden Rezitatorinnen auf. Auf den Plan kommt Tochter Anna. Sie wird von einem reichen Bürger vergewaltigt. Die Tat jedoch wird ihrem Vater Mathias in die Schuhe geschoben und er muss ins Gefängnis; eine Katastrophe für die gesamte Familie: Missachtung in der Bevölkerung, Schwierigkeiten mit der Ernährung, Geldnöte, die zum Schulden machen zwingen, aber auch Sonnenschein mit dem kleinen Ernst. Alles muss die "Hausierer-Sophie" bewältigen. Es droht ein schlimmes Ende.