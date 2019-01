Furtwangen Dirigent will neue Kontakte knüpfen

Ein vielseitiges Programm galt es im vergangenen Jahr wieder für den Musikverein Schönenbach zu bewältigen. Bei den Wahlen wurde der Vorstand weitgehend bestätigt. Allerdings machte Vorsitzender Alexander Kemmerle deutlich, dass er ein letztes Mal für ein Jahr den Vorsitzend übernimmt.

Furtwangen-Schönenbach. Er wurde in geheimer Wahl einstimmig bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Michael Hug, Schriftführerin Svenja Pahling, Protokollführerin Andrea Dold und Kassierer Andreas Weißer. Nach vielen Jahren in diesem Amt kandidierte die Vertreterin der aktiven Musiker in der Vorstandschaft, Michaela Buchholz, nicht wieder, hier wurde Stefan Armbruster neu gewählt. Er hatte zuvor in der Jugendversammlung sein Amt als Vorsitzender der Bläserjugend abgegeben.

Dirigent Timo Hieske bezeichnete das abgelaufene Jahr als "ein ruhiges musikalisches Jahr". Sein Wunsch ist es, neue Kontakte zu knüpfen, um wieder einmal an anderen Orten aufzutreten. Nicht ganz zufrieden war er mit dem Probenbesuch von 74 Prozent. Er wünsche sich mindestens 80 Prozent. Daher gab es auch bei den Probenbesuchern nur wenig Auszeichnungen. Alexander Kemmerle war der einzige Musiker mit 100 Prozent. Er erhielt einen Furtwanger City-Gutschein.