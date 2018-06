Furtwangen Digitalisierung schafft eine völlig neue Basis

Im Vortrag soll die technische Betrachtung von Industrie 4.0 durch einen finanz- und betriebswirtschaftlichen Blickwinkel erweitert werden. Praktische Beispiele sollen vermitteln, dass die Digitalisierung eine völlig neue Basis für Gesellschaft und Industrie schafft. Daten, die in jedem technischen Produkt seit jeher existent sind, bisher aber nur in den seltensten Fällen genutzt wurden, stellen die Quelle für derartige Überlegungen dar. Die Aufwertung von beliebigen technischen Produkten zum "Internet der Dinge" und die Möglichkeit, Betriebsdaten aus den Produkten in Echtzeit zu transferieren, bieten eine Basis für eine komplett veränderte Betrachtungsweise auf die bisherigen Geschäfte.

Durch die geschickte Kombination von Technik und Finanzprodukten lassen sich hieraus neue Lösungen realisieren, was im Vortrag exemplarisch am Thema "Pay Per Use Modelle" dargestellt wird.

Peter Welp absolvierte ein Studium der Elektrotechnik an der FH Bielefeld. Seit 1989 ist er für die Siemens AG tätig. Der 56-jährige Ingenieur startete seine Laufbahn in der Siemens-Niederlassung Bielefeld im Consulting und Vertrieb. Danach folgten diverse Führungsaufgaben, darunter von 2001 bis 2006 die Leitung der Siemens-Niederlassung Freiburg. 2006 wechselte er innerhalb des Unternehmens zu Siemens Financial Services.