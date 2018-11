Furtwangen Die Welt blickt aufs Uhrenmuseum

Diese Medienpräsenz sorgt für Besucherinteresse. Vor allem Leute aus Baden-Württemberg würden auf einen Fernsehbeitrag oder Zeitungsbericht als Grund für ihren Besuch im Uhrenmuseum verweisen.

Auch wenn aus Baden-Württemberg die meisten Gäste kommen, sind auch andere Bundesländer und das benachbarte Ausland gut vertreten. Gerade über die Sommermonate hinweg seien rund ein Viertel der Gäste Franzosen, vor allem aus dem Elsass, berichtet Renz. Belgische und Schweizer Besucher gebe es auch viele. Gut vertreten sei außerdem Israel. Renz führt das Interesse israelischer Gäste darauf zurück, weil das Furtwanger Uhrenmuseum in wichtigen israelischen Reiseführern empfohlen werde.

Die Internationalität zeigt sich auch in der Dreisprachigkeit des Museums. Texte und Internetauftritt seien neben deutsch auch in englisch und französisch zu lesen. Außerdem gebe es Einführungsblätter in spanisch und italienisch. Dank der Sprachenkenntnis einiger Mitarbeiter seien neben den üblichen Führungen auch solche in spanisch, italienisch und portugiesisch möglich.

Etwas Besonderes: Eine "riesige" indische Reisegruppe mit über 600 Personen kam im Sommer für zwei Tage in den Schwarzwald und machte einen Abstecher im Uhrenmuseum. "Da waren wir fast den ganzen Tag mit Führungen beschäftigt", gibt Renz Einblick in den logistischen Aufwand.

Diese internationale Prägung des Uhrenmuseums beschreibt auch der wissenschaftliche Mitarbeiter Johannes Graf. Gleich an seinem ersten Arbeitstag im Uhrenmuseum war er mit Anfragen aus aller Welt konfrontiert. Angesichts der ländlichen Struktur Furtwangens und seiner Umgebung sei er überrascht gewesen, dass sich für ihn im Uhrenmuseum "beruflich die Welt geöffnet hat".

Saluz und er besuchen immer wieder auch Tagungen im Ausland, um über das Uhrenmuseum oder Themen zur deutschen Uhrengeschichte zu referieren. Saluz und Graf bringen sich derzeit in die Vorbereitung eines großen Kongresses im September nächsten Jahres in Nürnberg ein. Veranstalter sind die Deutsche Gesellschaft für Chronometrie und sein US-amerikanisches Pendant, die NAWCC (National Associa­tion of Watch and Clock Collectors). Es gibt enge Beziehungen von Furtwangens Institution mit Uhrenmuseen beispielsweise in der Schweiz und in England. Als "eine Art Ritterschlag" wertet Renz den Besuch der "Worshipful Company of Clockmakers" (Ehrenwerte Gesellschaft von Uhrmachern) aus London vor kurzem im Uhrenmuseum, es handle sich um eine der ältesten berufsständischen Vereinigungen von Uhrmachern weltweit. Aber auch für ganz normale Privatleute, die Fragen zu Uhren hätten, sei das Museum eine beliebte Anlaufstelle.