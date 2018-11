Furtwangen Die Vereine wachsen zusammen

Furtwangen/Vöhrenbach (sh). Erfreut zeigten sich die Kleintierzüchter aus Furtwangen und Vöhrenbach, dass in diesem Jahr ihre Ausstellung in der Furtwanger Festhalle sehr gut besucht war. Erstmals beschränkten sich die beiden Vereine mit ihrer Ausstellung nur auf den Sonntag, da die Nachfrage am Samstag immer geringer wurde. Inzwischen bereits zum neunten Mal veranstalteten die Züchter aus Vöhrenbach und Furtwangen ihre Ausstellung gemeinsam. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen werde von Jahr zu Jahr besser, so der Vöhrenbacher Vorsitzende Rudi Nägele: "Die beiden Vereine wachsen immer mehr zusammen." Und so war es wiederum kein Problem, diese Veranstaltung, bei der die Züchter aus beiden Orten ihre Ergebnisse der Kaninchen-Zucht präsentierten, gemeinsam zu organisieren und zu veranstalten. Auch in vielen anderen Bereichen arbeiten die Vereine inzwischen eng zusammen. Um diese Arbeit auch auf Dauer abzusichern, wurde inzwischen offiziell eine Arbeitsgemeinschaft der beiden Vereine gegründet. Die beiden Vorsitzenden Joseph Popp und Rudi Nägele sind davon überzeugt, dass man nur noch gemeinsam sinnvoll agieren könne.