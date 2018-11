Furtwangen Die Stuhlfrage ist noch zu klären

Zur Diskussion stand auch die Neubepolsterung der 100 Stühle im Dorfgemeinschaftsraum, die nach 20 Jahren intensiver Nutzung in die Jahre gekommen seien. Eine nochmalige Grundreinigung sei nicht sinnvoll. Es liegt ein Angebot über 9650 Euro vor. Dazu legte der Ortsvorsteher Stoffmuster vor. In der Diskussion stellte sich aber die Frage, ob tatsächlich alle 100 Stühle saniert werden müssen, da nicht alle im gleichen Maße abgenutzt seien. Ortschaftsrat Ralph Wehrle wies außerdem darauf hin, dass in der Neukircher Schwarzwaldhalle neue gepolsterte Stühle für 122 Euro das Stück beschafft wurden.

Bei einem solchen Preis stellten die Ortschaftsräte die Frage, ob eine Neuanschaffung nicht besser wäre als eine Reparatur. Außerdem wäre es für größere Veranstaltungen in Furtwangen sinnvoll, wenn in Neukirch und Schönenbach die gleichen Stühle vorhanden wären und gemeinsam genutzt werden könnten, hieß es in der Diskussion. Der Ortschaftsrat will das Thema bei einem Ortstermin vor der nächsten Sitzung direkt im Dorfgemeinschaftsraum diskutieren, wobei man dann auch Muster aus der Neukircher Halle begutachten kann. Bei diesem Termin werden gleichzeitig auch die Vorhänge im Dorfgemeinschaftsraum noch einmal unter die Lupe genommen, für die eine Erneuerung ebenfalls zur Debatte steht. Insgesamt, erläuterte Hansjörg Hall, stünden dem Ortschaftsrat für solche Maßnahmen noch 11 750 Euro zur Verfügung. Dabei müsse man dies auch nicht alles in diesem Jahr erledigen, man habe diese Gelder auch im kommenden Jahr noch zur Verfügung, so der Ortsvorsteher.