Furtwangen Die Saison kann starten: Skier und Co. wechseln Besitzer

Die Nachfrage war in diesem Jahr damit offensichtlich größer als das Angebot. Dabei konnte man das ein oder andere Schnäppchen machen. Gerade das Angebot für Kinder-Ausrüstung war sehr gefragt. Gleichzeitig sorgte die Skizunft mit einer gut gefüllten Kuchentheke für die Bewirtung der Besucher. Auch hier war die Resonanz gut. Dabei könne man sich, so Vorsitzender Matthias Dorer und Ehrenvorsitzender Franz Kleiser, auf die Helfer aus den Reihen der Skizunft immer gut verlassen. Das betreffe Veranstaltungen wie den Skibasar ebenso wie die großen Sportveranstaltungen, beispielsweise das beliebte "Rund um Neukirch".

Den Skibasar in dieser Form gibt es bei der Skizunft bereits seit weit über 30 Jahren. Ganz unterschiedliche Quartiere hatte man dafür im Lauf der Jahre gefunden vom städtischen Bauhof über die Festhalle und Aula der Hochschule bis zur Schwarzwaldhalle Neukirch, wo der Basar seit 2006 stattfindet.

Die wichtigste Veranstaltung der Skizunft Brend ist in zwei Monaten wieder der Langlauf um den Brendschild bei "Rund um Neukirch". Allerdings konnte aufgrund mangelnder Schneemengen der Wettkampf schon einige Jahre nicht mehr in Neukirch ausgetragen werden, sondern musste auf die Martinskapelle oder ins Weißenbach-Tal nach Schönwald verlegt werden. Zuletzt fanden die Wettkämpfe 2011 in Neukirch statt. Der Lauf rund um Neukirch 2019 ist im Übrigen ein kleines Jubiläum, 70 Jahre zuvor fand der erste Lauf statt, damals allerdings noch als Veranstaltung der neu gegründeten Sportfreunde Neukirch. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in Neukirch noch keinen organisierten Sport. Nach dem Krieg fanden sich Männer zusammen, die Interesse am Sport zeigten und die schließlich den Verein der Sportfreunde Neukirch gründeten. Dieser Verein führte am 17. März 1949 auch den ersten Langlauf "Rund um Neukirch" durch. Zu dieser Zeit entschloss sich Fritz Schleich mit Skifreunden aus Furtwangen, Linach, Gütenbach und Katzensteig einen Wintersportverein zu gründen. Am 15. Juni 1949 wurde im Gasthaus zum Brendturm die Skizunft Brend aus der Taufe gehoben. Die Vereinsgründung musste zuvor noch von der französischen Besatzungsmacht genehmigt werden. Zur Gründungsversammlung erschienen 95 Teilnehmer, die größtenteils zu Fuß aus den umliegenden Orten gekommen waren. 1950 fand der zweite Wettkampf bereits unter der Regie der neuen Skizunft Brend statt.