Furtwangen Die Natur hat es Ralf Röth angetan

Röth kam 1998 in den Schwarzwald und wohnte zehn Jahre in Furtwangen, bis er sich in Schönwald niederließ. Er ist bei der Firma Koepfer beschäftigt und reist gerne. Seine Motive findet er am Kaiserstuhl, der Fränkischen Schweiz oder in Kenia. Als Mitglied der Vereinigung "Makro-Forum" nimmt er nicht nur an Treffen teil, sondern erweitert stets seine Kenntnisse. In verschiedenen Formaten kann man Bilder von Orchideen, Schmetterlingen, Mohnblumen oder eine Momentaufnahme eines Frosches sehen. Imposant ist eine europäische Gottesanbeterin, und expressiv erscheinen Fotos von Leopard, Löwin oder Elefanten. Auch Bilder von Autorennen oder Ringern des KSK werden gezeigt. Alles wirkt durch außergewöhnliche Motive, Lichteffekte, Vergrößerungen, Perspektiven und Farben, die zwischen transparent zart und expressiv kräftig erscheinen.