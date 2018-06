Furtwangen Die Kulturfabrik bleibt auf Kurs

Der Vorsitzende dankte seinem beispielhaften Team, denn in der Kulturfabrik "klappt alles wie am Schnürchen". Nach 25 Jahren habe man die Antik-Uhrenbörse in die Hände der Stadt abgegeben, die hoffentlich den Rang halte. Die touristische Bedeutung sollte durch das "Ferienland" honoriert werden.

Mit dem Programm der Kulturfabrik sei man auf einem guten Weg und die Stammgäste werden durch eine wachsende Zahl auswärtiger Gäste ergänzt. Alle Frühjahrsveranstaltungen, sogar bei großer Konkurrenz, waren ausverkauft und dankbar ist man den Sponsoren und Inserenten. Am 15. Juni geht es mit der "World of Lehrkraft" des Johannes Schröder weiter, am 13. Juli heißt es "Bonjour Kathrin", und der Plan für 2019 stehe.

Positives konnte Tilman Barth über die Kassenbewegungen berichten. Ulrike Waldvogel, die mit Peter Primuth die Finanzen prüfte, bescheinigte einwandfreie Buchführung. Die Entlastung stellte der Rathauschef fest. Er dankte dem Team für das "touristische Glanzlicht" Antik-Uhrenbörse.

Josef Herdner hofft, mit der HFU den nötigen Brandschutz hinzubekommen. Er lobte das hohe Niveau der Kulturfabrik und wünschte weitere viele Jahre. Schließlich wurden Marianne Dold und Winfried Fandrich als Beisitzer und Ulrike Waldvogel und Peter Primuth als Kassenprüfer gewählt.