Furtwangen Die kleinen Züge ziehen noch immer

Oberes Bregtal/Furtwangen (pf). Diese sehr erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem MECOB und der Friedrichschule spricht Schulkinder an, die sich für die große weite Welt des Modellbahnbaus interessieren. Trotz vorherrschender Computer- und virtueller Spielwelt stellen die Verantwortlichen des MECOB immer wieder fest, dass Modelleisenbahnen an Faszination bei Kindern und Jugendlichen nichts verloren haben. So haben sich auch in diesem Jahr wieder an die 20 Kinder der Friedrichschule zu dieser Modellbahn-Schüler AG angemeldet. Bevor die Schür in ihre Projektarbeiten einsteigen, werden ihnen die Modellbahn-Clubräume des MECOB und die darin befindlichen Modellbahnen gezeigt und vorgeführt. Die große H0 – Anlage – Maßstab 1 : 87 befindet sich zwar derzeit im Neuaufbau, ist aber somit im Moment bestes Anschauungs-beispiel für den Bau einer Modellbahnanlage.

Der Modellbahnclub Oberes Bregtal verfügt aber auch über eine große Spur 1–Modellbahn. Profis sprechen hier auch von der sogenannten "Königsspur", wo zum Beispiel eine große Schlepptender-Dampflok immerhin fast zehn Kilogramm auf die Waage bringt. Natürlich durften die Kinder unter Anleitung die großen Dampf-E- und Dieselloks sicher von Bahnhof zu Bahnhof steuern. Auch zahlreiche und interessante Fragen sowohl aus dem Modelleisenbahnbereich, als auch aus der richtigen, großen Eisenbahnwelt wurden von MECOB-Mitglied Peter Fehrenbach gerne und umfangreich an diesem Nachmittag beantwortet. Die Schüler werden nun an den verschiedenen Projekten das Schuljahr über arbeiten. Die verantwortlichen Lehrer der Friedrichschule und der Verein sind sich sicher, dass nach Abschluss dieses Projektjahres wieder tolle Modellbahn-Module und Arbeiten zu sehen sein werden.