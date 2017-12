Furtwangen Die Idee des dezentralen Geldes

Im Jahr 2009 erfand Satoshi Nakamoto eine neue Art von Geld: Der Bitcoin, welcher frei von Regulatoren und Mittelsmännern als neue, eigenständige Währung agieren soll. Anfänglich unbeachtet, entwickelte sich eine Community um Bitcoin, welche an die Idee des dezentralen Geldes glaubte. Das Interesse an Bitcoin stieg und steigt nach wie vor, so dass sich neue Währungen formten, welche auf derselben Technologie aufbauen: der Blockchain. Als 2014 eine neue Plattform namens Ethereum geschaffen wurde, rückte die Technologie Blockchain selbst in den Vordergrund: Ein Netzwerk aus Computern, welche dafür sorgen, dass Werte und Informationen in Sekundenschnelle manipulationssicher weltweit übertragen werden können. Die Blockchain hat das Potenzial, viele Industrien nachhaltig zu verändern: sei es die Finanzindustrie, den Logistikbereich oder die Versicherungsbranche. Der Referent, Ulrich Gallersdörfer von der TU München, wird zu den Entwicklungen im Bereich der Cryptowährungen, der Technologie Blockchain sowie über zukünftige Möglichkeiten und Anwendungsszenarien sprechen.

Ulrich Gallersdörfer promoviert seit 2017 an der Fakultät für Informatik der Technischen Universität München. Eingebunden in die Forschungsgruppe Blockchain.tum.de forscht er an neuen Ansätzen für das Softwareengineering in Blockchain-basierten Anwendungssystemen. Hierbei ist er Organisator diverser Veranstaltungen und beteiligt sich an der Lehre im Themenkomplex der Blockchain. Daher teilt er gerne sein Wissen und seine Vision mit anderen, um ein breiteres Verständnis für die Technologie Blockchain in der Gesellschaft zu ermöglichen.