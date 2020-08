Furtwangen "Die Fallers" drehen mit Hygiene- und Abstandsregeln

"Endlich geht es wieder los. Wir haben es vermisst", sagt Sebastian Mirow am Rande der Dreharbeiten. Der 52 Jahre alte Schauspieler, Ensemblemitglied am Theater Baden-Baden, spielt bei den "Fallers" im SWR Fernsehen seit elf Jahren den Bauer Markus Riedle. Vor dem Fallerhof bei Furtwangen im Schwarzwald trifft er den Landwirt Karl Faller, verkörpert von Peter Schell (63). Die beiden Bauern sind Freunde. Wegen Corona bleiben sie sichtbar auf Distanz zueinander.

Die Serie, die das Leben einer Schwarzwälder Bauernfamilie in heutiger Zeit erzählt, läuft sonntags um 19.15 Uhr im SWR Fernsehen mit den Hauptsendegebieten Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland. Gedreht wird an dem Originalschauplatz im Schwarzwald Folge 1094, sie ist Teil der 128. Staffel der seit 1994 laufenden Serie.

Produziert werden sollte sie bereits im März. "Wir hatten Drehbücher gelesen, Texte gelernt und waren startklar", sagt Mirow. Doch dann wurde wegen des Coronavirus ein Produktionsstopp verhängt - nicht nur bei den "Fallers" und anderen SWR-Produktionen, sondern branchenweit. "Es war schlagartig Schluss", erinnert sich der Schauspieler.

Gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut hat der SWR ein Konzept mit Abstands- und Hygieneregeln erarbeitet, das eine Wiederaufnahme der Dreharbeiten seit Ende Juni möglich macht. Der Schutz vor dem Coronavirus ist nun fester Bestandteil der Fernsehproduktion. "Die Dreharbeiten und Produktionsabläufe werden dadurch deutlich komplizierter", sagt Aufnahmeleiter Daniel Geier.

Maskenpflicht für die Mitarbeiter

So ist immer ein mobiler Desinfektionswagen vor Ort, an dem Hände gewaschen, gereinigt und desinfiziert werden kann. Ein Hygienebeauftragter achtet darauf, dass alle Regeln eingehalten werden. Es gilt ein Mindestabstand, die Zahl der Mitarbeiter wurde reduziert. Zudem braucht es mehr Fahrzeuge, um Darsteller und andere an die Drehorte zu bringen. Denn in einem Auto dürfen höchstens zwei Menschen sitzen. Sammelfahrten, wie früher, sind nicht mehr möglich. Auch das gemeinsame Mittagessen geht nur mit Abstand.

Zudem gilt für alle 35 bis 40 Menschen, die am Dreh beteiligt sind, Maskenpflicht. Auch die Schauspieler müssen sich daran halten, sagt Regisseur Alexander Wiedl. Die Masken abnehmen dürfen sie nur, wenn die Szene aufgenommen wird. Geprobt wird mit Maske. "Das ist schwierig, weil ein Schauspieler die Mimik des anderen nur erahnen kann", sagt Wiedl. Schauspiel lebe auch von Gesichtsausdrücken und Emotionen. Mit Maske sei dies schwierig, die Proben leiden darunter. Gearbeitet werde nun konzentrierter. Dies sei das Positive der Krise.

"Während der Produktionspause haben wir alle Drehbücher umgeschrieben, um den nun geltenden Regeln gerecht zu werden", sagt "Fallers"-Redaktionsleiter und Produzent Tobias Jost. Die in der Serie beliebten Szenen am Stammtisch der Dorfkneipe etwa, bei denen die Schwarzwälder auch mal eng beisammen sitzen, wurden gestrichen.

Groß thematisiert werde das Coronavirus in der Fernsehserie bewusst nicht, sagt Jost: "Die Folgen, die wir drehen, werden genau ein Jahr später gesendet." Aktuelle Bezüge seien daher schwierig: "Niemand kann heute vorhersagen, wie es in einem Jahr aussieht." Zudem sei die Serie unterhaltend: "Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, die Alltagssorgen auch mal zu vergessen und sich an unserer Serie zu erfreuen." Fernsehzuschauer sollten deshalb auch nicht merken, unter welch erschwerten Corona-Bedingungen gedreht wird.

Gefragt seien hierfür vor allem die Kameraleute, sagt Regisseur Wiedl. Weil die Schauspieler deutlich Abstand zueinander halten, müssten andere Kamerawinkel und Positionen gewählt werden: "Sonst würden die Szenen sehr statisch und wenig ansprechend aussehen." Auch die Licht- und Tontechnik müsse sich darauf einstellen.

Dem wegen des Coronavirus verhängten Produktionsstopp seien acht Folgen zum Opfer gefallen, sagt Jost. Diese würden bis Ende des Jahres, gemeinsam mit weiteren Episoden, nachgeholt. Die Folge seien mehr und längere Drehtage.

Im September wird die Serie 26 Jahre alt. Seit die "Lindenstraße" eingestellt ist, ist "Die Fallers" laut dem Sender die älteste noch laufende wöchentliche Serie im deutschen Fernsehen. Pro Folge schalten den Angaben zufolge mehr als eine Million Zuschauer ein.