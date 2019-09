Furtwangen "Die Fallers": Alle gemeinsam beim Jubiläum

Die Serie, die das Leben einer Schwarzwälder Bauernfamilie in heutiger Zeit erzählt, wird 25 Jahre alt. Sie startete am 25. September 1994 und ist damit den Angaben zufolge nach der "Lindenstraße" im Ersten die älteste wöchentliche Serie im deutschen Fernsehen. Gedreht wird sie an einem Bauernhof in Furtwangen und anderen Orten im Schwarzwald sowie in Fernsehstudios in Baden-Baden.

Der Serie läuft sonntags, 19.15 Uhr, im SWR Fernsehen. Online sind die Folgen bereits vom Vortag an abrufbar. Im Schnitt haben "Die Fallers" laut dem Sender pro Folge mehr als eine Million Zuschauer.

Doku zum Serien-Jubiläum

Der Schwarzwald biete für die Serie die passende Kulisse, sagt eine Sprecherin des Senders in Baden-Baden. Gefeiert werde das 25-jährige Bestehen der "Fallers" diesen Sonntag sowie am 6. Oktober mit zwei Jubiläumsfolgen. Bereits diesen Samstag, 20.15 Uhr, sendet das SWR Fernsehen zudem eine 90 Minuten dauernde Dokumentation zum Serienjubiläum sowie "Die lange Fallers-Nacht" mit einer Auswahl von zehn Folgen aus 25 Jahren.