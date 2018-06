Leon Glock (von links), Kai Rothfuß, Eric Ragg, Max Kokulan und Jannik Trenkle nahmen kürzlich für das Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen in Waldaschaff in Unterfranken am Bundesfinale des Schulringens teil. Sie haben ihr Bestes gegeben und oft endeten die sehr spannenden Kämpfe mit einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen. Egal ob Niederlage oder Sieg – als Team haben die Jugendlichen fest zusammengehalten und alles gegeben. Und es hat sich gelohnt: Am Ende des Tages erreichten die Ringer den zweiten Platz. Nun sind die fünf Sportler aus Furtwangen ganz offiziell die zweitbeste Schulringermannschaft Deutschlands. Foto: Gibson