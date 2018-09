Furtwangen Der Zeitplan fürs Breitband steht

Gleich zweimal Baubeginn in Neukirch in den nächsten Tagen: Zum einen beginnt die Verlegung des Breitbandkabels und damit verbunden der entsprechenden Hausanschlüsse, zum anderen fängt man nun mit der Sanierung der Siedlungsstraße an.

Furtwangen-Neukirch. Zur Orientierung für die Bevölkerung gab Ortsvorsteher Rainer Jung in der jüngsten Ortschaftsratssitzung die geplanten Termine bekannt. Bereits am kommenden Montag, 1. Oktober, beginnen die Arbeiten beim Breitband. Zum einen wird in der Schulstraße der Bau des Übergabepunktes (PoP) vorbereitet. Gleichzeitig beginnt in der Hauptstraße, etwa auf Höhe der Metzgerei Waldvogel, die weitere Verlegung der Hauptleitung, des Backbone bis zum Rössleplatz. Entlang der Hauptstraße bis zum Rössleplatz werden dabei gleichzeitig die beantragten Hausanschlüsse gelegt.

Aber auch die weiteren Termine sind schon grob festgelegt, können sich aber jederzeit beispielsweise durch die Witterung oder andere Umstände verschieben. Ab der Kalenderwoche 42 (15. Oktober) wird in der Schulstraße unterhalb des Rathauses der Breitband Point of Presence (PoP) errichtet. Dabei gibt es auch eine Rücksprache mit der Feuerwehr, damit beispielsweise die Schneeräumung an der Feuerwehrgarage nicht beeinträchtigt wird.