Furtwangen Der Nussknacker erwacht zum Leben

Die Premiere wird am Freitag, 28. Dezember, um 17 Uhr in der Stadthalle in St. Georgen sein. Um 16.15 Uhr gibt es eine kurze Instrumentenvorstellung, in der Kinder das Orchester kennenlernen können. Es gibt eine Bewirtung mit Getränken und Gebäck. Das zweite Konzert findet am Samstag, 29. Dezember, um 17 Uhr, in der Festhalle in Furtwangen statt. Die Instrumentenvorstellung beginnt um 16.15 Uhr, und es gibt ebenfalls Bewirtung mit Getränken und Gebäck.