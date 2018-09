Furtwangen Der Lehrer "Herzlos" hat ja doch ein Herz

Furtwangen (sh). In der Anne-Frank-Schule waren es 24 Schüler, die am Samstag in einer Feierstunde offiziell in die Schule aufgenommen wurden und damit künftig eine Klasse bilden werden. Begrüßt wurden die Schüler und Eltern dabei von Lehrerin Birgitta Fechir. Denn nach der Pensionierung von Rektorin Margot Müller wird die Anne-Frank-Schule auf unbestimmte Zeit von der neuen Rektorin der Friedrichschule Cornelia Jauch kommissarisch geleitet. Sie war allerdings an diesem Morgen selbst mit der Begrüßung ihrer Schulanfänger in der Friedrichschule eingespannt. Zu Gast in der Anne Frank Schule war auch Karin Jäger vom Kinderschutzbund, die für die Kinder nun im Rahmen der bundesweiten geförderten Aktion "Bio-Brotbox" eine Brotbox mitgebracht hatte.