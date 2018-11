Furtwangen Der junge Xaver und seine Erlebnisse

Zu Gast im Deutschen Uhrenmuseum war die Autorin Heidi Knoblich, die Schülern der Anne-Frank- und Friedrichschule aus ihrem Kinderbuch über die Schwarzwald-Engländer vorlas.

Furtwangen. Die Schüler erfuhren so anhand einer spannenden Geschichte viel über die Uhrenhändler aus dem Schwarzwald. Heidi Knoblich aus Zell im Wiesental hat sich intensiv mit dem Thema Uhrenhandel beschäftigt.

Bereits 2004 und 2005 hatte sie am historischen Ort in der "Goldenen Krone" in St. Märgen anhand von Uhrenhändlern aus St. Märgen die Schwarzwald-Engländer mit einem Theaterstück auf die Bühne gebracht. Und nun hatte sie im vergangenen Jahr das Thema dieser Schwarzwälder Uhrenhändler, die in England nicht nur Uhren verkauften sondern sich auch als Geschäftsleute niederließen, zum Thema eines Kinderbuchs gemacht: "Xaver im Uhrenland – Weihnachten bei den Schwarzwald-Engländern", erzählt die Geschichte des Hirtenjungen Xaver aus St. Märgen, der mit seinem Onkel, dem Uhrenhändler Johann, nach London darf. Bei der Vorbereitung für dieses Buch hatte sich Heidi Knoblich regelmäßig bei den Spezialisten im Furtwanger Uhrenmuseum informiert. Dadurch ist die Geschichte des jungen Xaver sehr authentisch bis zum Alltag der Uhrenhändler in England. Und auch die Illustrationen im Buch, beispielsweise die in London ausgestellten Uhren, sind auch aus historischer Sicht korrekt.