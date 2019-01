"Mir steht das Wasser oder besser der Schnee bis zum Hals." Das würde bestimmt die Flußgottfigur Danuvius bei der Donauquelle unterhalb der Furtwanger Martinskapelle bei der momentanen Traumwinteridylle sagen. Ganz so viel Schnee hat es zwar nicht, doch mit gut einer halben Meter hohen Schneedecke ist die Landschaft bedeckt. Die Danuvius-Figur auf dem Quellstein wurde vor zwei Jahren vom Furtwanger Bildhauer und Künstler Wolfgang Eckert geschaffen. Derzeit plätschert die Donauquelle ruhig vor sich hin. Das dürfte sich jedoch ändern, wenn Tauwetter einsetzt. Dann wird wieder ein kleines Bächlein in die Breg fließen und in Donaueschingen zusammen mit der Brigach die Donau bilden. Im Universallexikon des Großherzogtums Baden aus dem Jahre 1847 heißt es dazu: "Donau, der größte Fluss Deutschlands, entspringt bei der Martinskapelle in einer wilden und einsamen Gegend des Schwarzwaldes, heißt am Anfang Brege … und bildet erst in Donaueschingen, wo sie sich mit der Brigach vereinigt, die Donau". Foto: Ketterer