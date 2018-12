Furtwangen Datenautobahn kommt vorwärts

Das Interesse am schnellen Internet ist unterschiedlich. Bislang rund 60 Prozent der Haushalte in Furtwangen wollen sich laut Schlageter ans Glasfasernetz anschließen lassen. In Neukirch sei das Verhältnis mit rund 85 Prozent "extrem gut". "Fast jeder Haushalt" wolle dort die Datenautobahn bei sich.

Wie von der Stadtverwaltung zu erfahren ist, wurde in diesem Jahr Breitband entlang folgender Straßen in Furtwangen verlegt: Bismarckstraße, Marktplatz, Wilhelmstraße, Bregstraße, Weibert-Mahler-Straße, Jahnstraße, Carl-Diem-Straßen, Niegenhirschwald, Bahnhofstraße und Kreuzung Bahnhof-/Goethe­straße. Im Katzensteig wurde an der Herstellung der Hausanschlüsse weiter gearbeitet.

Dieses Jahr wurde außerdem im Bahndamm Richtung Vöhrenbach und über den Dilger­hof in Richtung Straßenmeisterei (Neukirch) die Verlegung der Leerrohre für den Backbone vorgenommen.

Der Backbone ist die Breitband-Ringleitung im Schwarzwald-Baar-Kreis, die federführend vom Zweckverband Breitband umgesetzt wird. Vom Backbone aus erfolgt schließlich die Verästelung des Glasfasernetzes in den jeweiligen Kommunen, so auch in Furtwangen und seinen Stadtteilen.

Im Stadtteil Neukirch wurde laut Rathausmitarbeiter Michael Schlageter an folgenden Straßen in diesem Jahr gearbeitet: Hauptstraße, Schulstraße, Talstraße, Mathias-Faller-Weg, Am Sportplatz, Schwarzwaldstraße und Sonnentauweg.

Im nächsten Jahr werde der Breitbandausbau im Bereich Sommerberg, dem Stadtteil Schönenbach sowie ein weiterer Ausbau in Neukirch mit Außenbereichen vorangebracht. 2020 stünden dann Rohrbach, Linach und weitere Außenbereiche in Neukirch an sowie im Furtwanger Stadtgebiet die Bereiche Raben, Ilben, Bühlhof und Schützenbach.

Ergänzt würde der Ausbau im Jahr 2021 im Stadtgebiet im Bereich Hinterbreg, Kussenhof sowie in den Außenbereichen der Stadt und der Stadtteile.