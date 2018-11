Furtwangen Das griffige Design heimst drei Preise ein

Die Maschinengriffe GN 328/428 wurden von Mitarbeitern der Firma Ganter selbst entwickelt. Diese erhielten zusätzlich noch den begehrten Red Dot Award: Ein 100-prozentiges Ganter-Produkt wurde somit gleich dreifach ausgezeichnet.

Dabei sind die Produkte von Ganter zwar genormt, weisen aber doch vielfältige Möglichkeiten auf. Im Katalog werden 60 000 Varianten der verschiedenen Elemente präsentiert. Doch damit nicht genug. Darüber hinaus wünschen Auftraggeber oder Maschinenbauer noch weitere Differenzierungen. Auf Grundlage der Normelemente werden dann kundenspezifische Produkte auch in kleineren Stückzahlen gefertigt. Dazu gehören etwa eine bestimmte Farbgebung oder auch spezielle Veredelungen wie beispielsweise Skalen an Griffen.

Die Firma Ganter Griff ist ein typischer Hidden Champion. Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte diesen Begriff ganz speziell auch auf Furtwangen gemünzt, auf die hier vorhandene Industrie mit ihrer Welt-Marktstellung, die aber eher im Hintergrund wirkt und kaum wahrgenommen wird: ein "verborgener Weltmeister" – ein "Hidden Champion".

1894 als kleine mechanische Werkstätte in Furtwangen gegründet, besann sich Otto Ganter bereits im Jahre 1912 auf die Standardisierung von Bedienelementen – Jahre bevor die Deutsche Industrienorm (DIN) ins Leben gerufen wurde. Eine Idee, die zu einem nachhaltigen Erfolgsmodell aufblühte. Die sogenannte Ganter-Norm hat sich nach ihrer Einführung vor 100 Jahren rasch zu einer festen Größe in den Konstruktionsbüros entwickelt – und mit ihr der Ganter-Katalog, der von zwölf Seiten im Jahr 1912 auf heute rund 2000 Seiten angewachsen ist. Heute ist das in vierter Generation geführte Familienunternehmen in über 60 Ländern durch Vertriebspartner und eigene Vertriebsniederlassungen präsent und wächst kontinuierlich. Über 380 Mitarbeiter am Stammsitz Furtwangen entwickeln permanent neue Elemente, produzieren in höchster Qualität und sorgen für den schnellen Versand. 85 Prozent der Bestellungen werden innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert, so das Unternehmen. Und mit über 60 000 verfügbaren Varianten bietet Ganter eine enorme Vielfalt an Normelementen.