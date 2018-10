Furtwangen Das Glasfasernetz wächst allmählich

Wenn das Wetter es zulässt sind für den November die Strecken Marktplatz ab Ecke Bregstraße bis Gerwigstraße, die Lindenstraße, die Gartenstraße, die Straße "Auf dem Moos", die Grieshaberstraße und die Friedrichstraße vorgesehen.

Wenn sich dann der Winter gnädig zeigt, könnten im Dezember die Strecken Friedrichstraße, Häfnergässle und Ende Oberbregbach erledigt werden.

Glasfaser bietet einen bislang unerreichbaren Datenstrom, der dem des bisherigen Kupferkabel bei weitem überlegen ist. In den Genuss des Breitbandes kommen allerdings nur diejenigen Haushalte, deren Haus- oder Wohnungseigentümer einen Hausanschluss beantragt haben.

Wann die dortigen Haushalte in den Genuss der ersten Datenübertragung kommen, steht noch nicht fest. Die Städte und Gemeinden im Kreis sind für die eigenen Ortsnetze zuständig. Für die Ringleitung, den so genannten Backbone, ist der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar federführend. Der Backbone wird ans Internet angeschlossen, durch ihn fließen die Daten zu den Ortsnetzen der einzelnen Kommunen. Der wird im Bregtalweg von Furtwangen kommend verlegt und liegt jetzt an der Gemarkungsgrenze Schönenbach/Vöhrenbach

Während der Ausbau in Neukirch gerade stattfindet, müssen die anderen Ortsteile noch warten. Als nächstes Ausbaugebiet ist laut Stadtverwaltung der Sommerberg und der Stadtteil Schönenbach vorgesehen.

Von Seiten des Zweckverbandes ist für den Mittwoch, 28. November, eine Infoveranstaltung für die betroffenen Hauseigentümer in der Festhalle Furtwangen vorgesehen. Beginn ist um 19 Uhr. Alle Betroffenen sollen noch rechtzeitig zu dieser Veranstaltung eingeladen werden.

Außen vor bleiben in der Planung erst einmal Linach und Rohrbach. Der Linacher Ortschaftsrat möchte, dass im städtischen Haushalt etwa 300 000 Euro für den Breitbandausbau im kleinsten Ortsteil eingestellt werden. Gerade in Linach sei die Versorgung miserabel, wurde bei der jüngsten Ortschaftsratsitzung betont. Es gebe nicht einmal das langsame DSL, sondern bis jetzt immer noch nur ISDN, mit dem die Nutzung des Internets praktisch unmöglich ist. Linach hat etwa 130 Einwohner.

Rund 400 Einwohner sind es in Rohrbach. Davon haben 254 derjenigen über 16 Jahren mit einer Unterschriftenliste die Verwaltung aufgefordert, einen schnellen Ausbau des Glasfasernetzes zu ermöglichen.

Der Ortschaftsrat hat für den kommenden Haushaltsplan beantragt, dass in der Finanzplanung für 2020/21 entsprechende Summen bereitgestellt werden. Der Gemeinderat wird über die Anträge der beiden Ortsteile beraten und beschließen.