Furtwangen "Club der Jubilare" wächst um 34 Mitglieder

Furtwangen. Die Vorsitzende der Geschäftsführung Gabriele Siedle begrüßte in der Villinger Rindenmühle neben den Jubilaren mit Partnern auch Landrat Sven Hinterseh, IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez sowie Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner. In ihrer Festrede ging Gabriele Siedle auf die Meilensteine der jüngeren Firmengeschichte ein – von der Einführung der revolutionären Türsprechanlage Siedle Vario in Modulbauweise bis hin zur Digitalisierung.

An all diesen Entwicklungen hätten auch die Geehrten ihren Anteil, betonte die Firmenchefin. Sie zeigte sich überzeugt, dass der erfolgreiche Weg fortgesetzt wird: "Die Digitalisierung ist die größte Herausforderung der kommenden Jahre – weltweit, auch für Siedle. Gemeinsam mit unseren engagierten und motivierten Mitarbeitern werden wir auch diese Herausforderung wieder meistern und die Firmengeschichte erfolgreich weiterschreiben."

Im Anschluss hielten Geschäftsführer Richard Rutschmann, die Geschäftsleiter Joachim Beyer und Harald Helms, Personalleiterin Rosmarie Glaw sowie Projektvertriebsleiter Fred Penzin die Festreden auf ihre Mitarbeiter. Alle Geehrten erhielten von der Geschäftsführung Präsente und konnten sich in die Urkunde des "Clubs der Jubilare" eintragen. Darüber hinaus überreichten Sven Hinterseh, Thomas Albiez und Josef Herdner Urkunden und Geschenke des Landes Baden-Württemberg, der IHK und der Stadt Furtwangen.