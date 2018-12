Furtwangen City-Gutschein wird rege nachgefragt

Alle Seiten profitieren von dem Konzept. So kann der Kunde das Guthaben auf dem Gutschein nutzen, um in Geschäften, die ihm vertraut und lieb sind, vor Ort einzukaufen. Außerdem bleibt die Kaufkraft so in der Region, was den teilnehmenden Betrieben wiederum gut tut. Wie Christine Dorer mitteilt, beträgt der Umsatz aus den in der ersten Woche verkauften 111 Gutscheinen immerhin 4505 Euro.

Das jeweilige Guthaben auf dem Gutschein kann in Häppchen und in verschiedenen Geschäften eingelöst werden. Über den aktuellen Guthabenstand können die teilnehmenden Geschäften informieren, oder der Kunde schaut selbst nach auf der Webadresse "https://gutschein.avs.de/furtwangen/home.htm".

Zu bekommen ist der City-Gutschein an vier Ausgabestellen: dem Bürgerbüro der Stadtverwaltung sowie in den Geschäften Rutschmann Optik, C. Hahn-Moden und Schuhe & Sport Klausmann. Die Gutscheinkarte ist vor allem als Geschenk von Bürgern für Bürger gedacht und kann mit einem beliebigen Wert von fünf bis 100 Euro einmalig aufgeladen werden.