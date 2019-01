Furtwangen City-Gutschein sehr gut nachgefragt

Gleichzeitig werde dem Bürger in Furtwangen auf diese Art und Weise gezeigt, dass man in Furtwangen gut einkaufen könne und nicht im Internet bestellen. So werde das "Wir-Gefühl" in der "Stadt für die Bürger" gestärkt. "Ich finde es gut, dass die Kaufkraft in Furtwangen bleibt", sagt Ute Müller, die mit ihrer Praxis an der Aktion teilnimmt.