Furtwangen - Zum 13. Mal fand am Wochenende der Christkindlmarkt auf dem Furtwanger Marktplatz statt. Der Markt, organisiert von der Agentur "Feierabend" in Kooperation mit der Stadt Furtwangen, hat sich inzwischen etabliert. Viel los war am Samstag in der Innenstadt. Die Besucher bummelten an den Ständen entlang und genossen neben Glühwein und Punsch auch weihnachtliche Leckereien.