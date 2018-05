Furtwangen. Am Pfingstmontag, 21. Mai, 10.30 Uhr, singt in der katholischen Stadtpfarrkirche der Kirchenchor St. Cyriak im Gottesdienst. Zur Aufführung in der Messfeier kommt die 2013 komponierte "Missa in G" von Hubert Zaindl für vierstimmigen Chor und Orgel. Ebenso wird die Chormotette "Heilger Geist, du Tröster mein" des Zeitgenossen Peter Hurford zu hören sein. Die Chorwerke sind in moderne Tonsprache gehalten und schmeicheln den Ohren der Zuhörer. An der Orgel wird Hoon Mittermaier aus Trossingen spielen, die Leitung hat Kantor Frank Rieger.