Furtwangen Chor unternimmt beschwingte Reise in den Süden

Nach dem Konzert hatten die Besucher Gelegenheit, zur Musik von Dieter Schniepper das Tanzbein zu schwingen.

Auch im kommenden Jahr wird es keinen Theaterabend des Gesangsvereins geben. Denn am 6. April feiert der Verein seinen 100. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert in der Furtwanger Festhalle.

Der kleine Liederabend war auch die passende Gelegenheit für eine ganz besondere Ehrung. Vorsitzende Gisela Hermann konnte Klaus Hettich zum Ehrenmitglied des Gesangsvereins ernennen. Seit 40 Jahren ist er Sänger im Verein. Besonders bemerkenswert ist sein Probeneifer. Denn es dürfte in den 40 Jahren kaum ein Jahr vergangen sein, in dem er nicht den Römer für regelmäßigen Probenbesuch erhalten hat. Insgesamt habe er in den 40 Jahren sicher weniger als 40-mal gefehlt. Darüber hinaus war er sechs Jahre lang aktiver Beirat im Vorstand, spielte in der Mannschaft für das Gerümpelturnier und war auch als Theaterspieler auf der Bühne zu sehen und noch öfter hinter der Bühne in der Technik aktiv. Vor allem aber ist er seit 1992, also seit 26 Jahren Kassierer des Vereins.