Furtwangen Chip unter der Haut soll Blutzucker-Wert bei Problem an Arzt melden

Furtwangen. Es herrschte eine Atmosphäre wie bei der Fernseh-Show "Höhle der Löwen" in einem Klassenzimmer der Robert-Gerwig-Schule: Schüler mussten in kleinen Gruppen eine in kurzer Zeit entwickelte Geschäftsidee einer Jury vorstellen und diese von ihrem Erfolg überzeugen.

Der Sieger qualifizierte sich gleichzeitig für die nächste Stufe, den Regionalwettbewerb. Die Landeskampagne "Start-up BW" des Wirtschaftsministeriums Stuttgart will mit unterschiedlichen Maßnahmen die Start-up-Szene im Land bewusst machen. Um Schülern das Thema Gründung nahe zu bringen, findet an zehn allgemeinbildenden Schulen ein sogenannter "Start-up BW Young Talents Innovation Workshop & Pitch" statt. In dem eintägigen Innovationsworkshop unter der Regie des Steinbeis-Innovationszentrums Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim durchleben die Jugendlichen live an einem einzigen Tag die ersten drei Phasen einer Unternehmensgründung: Mit Hilfe von Kreativitätstechniken entwickeln die Schüler in Teams Geschäftsideen und arbeiten diese aus. Höhepunkt des Tages ist der "School-Pitch", in dem die Schüler drei Minuten Zeit haben, um ihre Businessidee vor einer externen Jury zu präsentieren. An der Robert-Gerwig-Schule waren es Schüler von Wirtschaftsgymnasium und technischem Gymnasium sowie des Berufskollegs für die Fachhochschulreife, die an diesem Workshop teilnahmen. Am Morgen wurden die Gruppen zusammengestellt, die dann jede für sich eine Geschäftsidee entwickeln und komplett ausarbeiten mussten. Am Nachmittag gab es dann die Präsentation.

Nach drei Minuten Vorstellung des Projekts konnte die Jury auch noch weitergehende Fragen stellen. Die Zuhörer und vor allem auch die fünfköpfige Jury waren erstaunt über die Fantasie bei diesen Geschäftsideen. Zur Jury gehörten Ausbildungsleiter Michael Schonhardt von S.Siedle & Söhne, Ausbildungsleiter Manfred Nopper von der Rena, Marketingleiter Stefan Rude von Faller Modellbau, Schulleiter Klaus Ender und Eva Mürrle von der Steinbeis-Stiftung. Am Ende fiel es ihnen sicher nicht leicht, aus diesen Ideen einen Sieger zu küren.