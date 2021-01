Furtwangen Chefs bringen die Urkunden höchstpersönlich vorbei

Gabriele Siedle: 2020 keine Kurzarbeit in Anspruch genommen

Gabriele Siedle hofft, die persönliche Ehrung nachholen zu können. Das hänge von der weiteren Entwicklung ab. "Die Pandemie hat auch unser Unternehmen vor Herausforderungen gestellt. Wir haben sie bislang gut gemeistert und gezeigt, wozu wir in der Lage sind, wenn’s drauf ankommt", meint die Firmenchefin. Sie weist darauf hin, dass Siedle im vergangenen Jahr keine Kurzarbeit in Anspruch nehmen musste und der Geschäftsbetrieb stets aufrechterhalten werden konnte. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ganz wesentlich dazu beigetragen, indem sie die neuen Regeln beachten und solidarisch aufeinander achtgeben", so die Unternehmerin. "Auf Siedleaner ist Verlass, auch wenn es mal schwierig ist. Das beweisen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Engagement, und viele auch mit langjähriger Betriebstreue. Diese Treue ist das schönste Kompliment, das sich ein Unternehmen wünschen kann."

Siedles "Club der Jubilare" hat Siedle 1979 ins Leben gerufen. Aufgenommen werden Mitarbeiter mit 25 Jahren Betriebszugehörigkeit. Aktuell zählt der Club 288 Mitglieder: aktive Mitarbeiter und Betriebsrentner. Sie unternehmen jährlich einen gemeinsamen Ausflug. Im vergangenen Jahr konnte dieser zum ersten Mal in 41 Clubjahren nicht stattfinden.