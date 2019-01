Furtwangen Chaotische Brüder testen Show

Mit Spannung vorbereitet, ungeduldig erwartet und nun für kurze Zeit zu erleben: Das Chaostheater experimentiert, testet, flucht oder feiert öffentlich an seiner neuen, noch namenlosen Show, die dann im Herbst 2019 Premiere feiern wird. In dieser einmaligen Testphase verlassen die Brüder bewusst die große Bühne. Sie finden sich in den Wurzeln der Kleinkunst auf den schmalen Brettern wieder, die zum Sprungbrett in hohe Lüfte werden sollen.

Improvisation angesagt

In "Experimental" mischen die beiden Extremkomiker die neuesten Ideen mit noch nie dagewesenen noch neueren Einfällen. Das Mischungsverhältnis liegt dabei bei 70 zu 58. Improvisieren ist angesagt. Der schmale Grat zwischen wunderbarem Ablachen und tiefer Peinlichkeit ist gewollt.