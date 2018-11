Furtwangen/Königsfeld (rtr). Auf Einladung des Kreisvorsitzenden Thorsten Frei will sich der Stadtverband Furtwangen am Kreisparteitag der CDU Schwarzwald-Baar am Samstag, 24. November, 10 Uhr, im Haus des Gastes in Königsfeld beteiligen. Nicht nur die Delegiertenwahlen für die drei Parteitage auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene, sondern auch das Kommunalwahlprogramm "Mit klarem Kurs für eine erfolgreiche und lebenswerte Heimat" sollen dabei in den Fokus rücken. Am Kreisparteitag wird der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Baden-Württembergs, Thomas Strobl, eine Rede halten.